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تونس.. سخط شعبي بعد زيادة أسعار المواد الاستهلاكية

أثارت الزيادات التي أقرتها الحكومة التونسية أخيراً بأسعار مواد استهلاكية جدلاً وسخطاً شعبياً. والتي شملت تذاكر المواصلات العامة، السكر المخصص للاستهلاك العائلي، البنزين، مياه الشرب.