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اليابان.. زيارة الحدائق والمناطق الزراعية للعلاج من الضغوط النفسية

يعشق اليابانيون الطبيعة حتى أنهم يحتفلون بها في يوم وطني يطلقون عله اسم يوم الخضرة، ففي طوكيو وجد السكان في نهر تاماغاوا والغابة المحيطة به ملاذا للهرب من الضغوط النفسية التي ترتبت على جائحة كورونا.