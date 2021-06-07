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الحصاد 2021/6/6

سلطت إلسي أبي عاصي في حصاد (2021/6/6) الضوء على ما كشفه برنامج “ما خفي أعظم” في تحقيقه “في قبضه المقاومة” عن وجود جندي إسرائيلي أسير في قبضة كتائب عز الدين القسام في قطاع غزة،