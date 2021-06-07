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إحدى العجائب الهندسية البديعة.. الأفلاج المائية في سلطنة عمان

تعد الأفلاج المائية في سلطنة عمان إحدى العجائب الهندسية البديعة الشاهدة على الإرث التاريخي والحضاري للسلطنة، ونظرا لأهميتها فقد أعلنت جامعة نزوى عن تخصيص برنامج كرسي اليونسكو لدراستها.