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هجوم مسلح يخلف أكثر من 100 قتيل في بوركينا فاسو

أعلنت الحكومة في بوركينا فاسو أن مسلحين قتلوا 138 مدنيا على الأقل في هجوم على قرية سولهان (شمالي البلاد) قرب الحدود مع مالي والنيجر، ووصفت المهاجمين بالإرهابيين.