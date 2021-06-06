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من الإعلام الإسرائيلي.. الحكومة الجديدة ومطالب الشعب الإسرائيلي

أسبوع حرج وتحريض على الكراهية بين اليمين واليسار، هكذا يصف إعلاميو إسرائيل المشهد السياسي في إسرائيل. نتعرف على التفاصيل في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن تشكيلة الحكومة الجديدة وخططها المتوقعة.