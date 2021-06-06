02:28

مفاوضات عراقية أميركية على الوجود الأميركي في العراق

مصير القوات الأميركية في العراق على طاولة المفاوضات. انسحب الآلاف منهم فعليا ولم يبق إلا القليل، وكان ذلك جراء تلاقي الرغبتين الأميركية والعراقية.