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ما خفي أعظم في قبضة المقاومة

كشف برنامج “ما خفي أعظم” في حلقة (2021/6/6) عبر تسجيل صوتي عن أن كتائب عز الدين القسام تحتفظ لديها بجندي أسي وليس مجرد رفاة جنود كما تزعم إسرائيل،