01:32

قصة شارع- الأشهر في العراق.. شارع أبو نؤاس

من عاصمة العراق، من ضفة نهر دجلة في منطقة الرصافة، يوجد شارع أبو نواس أحد أشهر شوارع بغداد. يقول عراقيون إن الزائر لعاصمتهم لابد له من زيارة الشارع لأجل تناول وجبة السمك الشهيرة والمعروفة بالمسكوف.