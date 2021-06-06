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قرية الفخارين في مصر بين الأقدم عالميا

تحظى مصر بشهرة كبيرة في مجال صناعة الفخار، وتصنف قرية الفخارين في مدينة مصر القديمة ضمن أقدم 7 مدن على مستوى العالم تشتهر بصناعة منتجات الفخار.