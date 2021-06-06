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شباب موريتانيون يقيمون أول مهرجان دولي للسينما وحقوق الإنسان

سينما حقوق الإنسان، نافدة جديدة يطل منها مخرجون موريتانيون على الجمهور، لنشر الوعي ورصد واقع الناس ومشاكلهم. يأمل هؤلاء الشباب الحصول على دعم الحقوقيين للمساهمة في بناء مجتمع عادل.