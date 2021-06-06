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جدل في أميركا تثيره مقاطع مصورة.. هل الأجسام الطائرة كائنات فضائية؟

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين -رفضوا الكشف عن أسمائهم- أنهم اطلعوا على مضمون تقرير حكومي يشير إلى عدم وجود دليل يثبت أن الظواهر التي شاهدها طيارون أميركيون مركبات فضائية.