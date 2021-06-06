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بعد اعتقالها من قبل قوات الاحتلال..الصفحيون الفلسطينيون ينظمون وقفات تضامنية مع مراسلة الجزيرة

نظم الصحفيون الفلسطينيون وقفات تضامنية مع مراسلة الجزيرة جيفارا البديري التي تعرضت للاعتقال والضرب -أمس السبت- من قبل قوات الاحتلال أثناء تغطيتها فعاليات لنشطاء في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية،