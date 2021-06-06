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المواقف السياسية بالسودان حول تصريحات مسؤول حكومي

قال محمد حمدان حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إن ثورة ديسمبر لم تحدث التغيير المنشود سوى عزل الرئيس عمر البشير وبعض رموز النظام السابق. ووصف الأوضاع في البلاد بالمضطربة.