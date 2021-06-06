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العلاقات الفلسطينية الأميركية.. ما الذي يمكن أن يتوقعه الفلسطينيون من واشنطن؟

يتحدث وزير الخارجية الأميركي عن رغبة واشنطن في إحياء العلاقة مع الشعب الفلسطيني. يأتي ذلك في وقت تتطلع فيه الأنظار إلى بلورة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رؤية جديدة ومخلفة.