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الصين.. استعدادات حكومية لإصدار اليوان الرقمي مع بدء استخدامه تجريبيا

تستعد الصين لإصدار العملة الرقمية الخاصة بها أو ما يسمى “اليوان الرقمي”. وقد انطلقت برامج تجريبية لاستخدام العملة الرقمية منذ عام 2019، وبدأت 6 بنوك رئيسة بالترويج لاستخدام اليوان الرقمي.