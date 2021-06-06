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الذكرى الأولى لانسحاب قوات حفتر من مناطق غرب ليبيا

احتفل أهالي طرابلس في ميدان الشهداء بذكرى مرور عام على انسحاب قوات حفتر من غرب البلاد. ويحدوهم الأمل في استقرار بلادهم وتوحدها بشكل كامل، ولكن تراودهم المخاوف من إعادة حفتر هجومه مرة أخرى على العاصمة.