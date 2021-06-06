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الخارجية الفلسطينية تتهم نتنياهو بالتصعيد ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة

اتهمت الخارجية الفلسطينية رئيس الحكومة الإسرائيلية المنصرف بنيامين نتيناهو بالتصعيد ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، في محاولة لإفشال الائتلاف الحكومي الذي اتفقت أحزاب مناهضة له على تشكيله.