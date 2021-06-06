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الانتخابات التشريعية الجزائرية تشهد حضورا بارزا لأحزاب التيار الإسلامي

تشهد الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو/حزيران الجاري بالجزائر حضوراً بارزاً للأحزاب الممثلة للتيار الإسلامي. وتعتقد هذه التشكيلات السياسية أن الفرصة مواتية أمامها للظفر بأغلبية برلمانية.