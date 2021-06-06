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استهداف صحفيي الجزيرة من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي

استهداف للصحفيين وتصعيد مبيت ضد الجزيرة ومراسليها، وذلك بعد أن دأبت على تغطية ممارسات الاحتلال في حي الشيخ جراح والقدس، هكذا كان اعتقال جيفارا البديري والمصور نبيل مزاوي.