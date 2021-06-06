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إسقاط طائرتين مسيرتين في قاعدة عين الأسد بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إسقاط طائرتين مسيرتين في قاعدة عين الأسد، مقر قوات التحالف الدولي في الأنبار، ليرتفع عدد الهجمات على الوجود الأميركي في العراق إلى 39 منذ بداية 2021.