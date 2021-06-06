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أفغانستان تشهد أنشطة عنيفة بالتزامن مع زيارة المبعوث الأميركي

تشهد أنحاء مختلفة من أفغانستان نشاطا عنيفا خلال هذه الأيام، وبالتزامن مع زيارة المبعوث الأميركي إلى أفغانستان لتشجيع الأطراف على خوض مفاوضات سلام.