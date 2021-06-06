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أبواب الدبلوماسية مسدودة في وجه ملف سد النهضة الإثيوبي

كان القائد العام للقوات الجوية الإثيوبية قد قال إن جيش بلاده مستعد لحماية وحراسة سد النهضة من أي عدوان. بينما حذرت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي مما أسمته تعنت إثيوبيا بشأن سد النهضة.