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5 يونيو يصادف الذكرى الرابعة لحصار قطر

4 سنوات مرت منذ فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على دولة قطر بزعم دعمها الإرهاب، انتهى الحصار قبل أن يتم العام الرابع، ورغم ما مثله من اختبار صعب فإنه شكل للدوحة فرصة لتحقيق اكتفاء ذاتي.