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من الإعلام الإسرائيلي.. ضجة عقب إعلان التحالفات

عقب إعلان التحالف من أجل التغيير الذي ضمّ أحزابا يمينية متطرفة فضلا عن مشاركة عربية، ضجّت الشاشات والصحف الإسرائيلية بالآراء والتحليلات التي تراوحت بين الصدمة والغضب.