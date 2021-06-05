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قصة شارع- الأشهر في واشنطن.. شارع دييغو

شارع في واشنطن سمي على اسم حلاق إيطالي مشهور يدعى دييغو دامبروز. شارع دييغو، نتعرف على قصة الشارع وقصة هذا الحلاق.