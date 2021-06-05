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غابة السنط السودانية.. محطة للطيور المهاجرة ومتنفس طبيعي للزائرين

تمثل غابة السنط، وسط العاصمة السودانية الخرطوم، المتنفس الطبيعي الوحيد للمدينة. تعد موطنا لأنواع نادرة من الطيور ومحطة للطيور المهاجرة من شتاء أوروبا إلى دفء القارة السمراء.