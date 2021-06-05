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صنعتي في يدي.. مبادرة تهدف إلى تمكين الشباب اليمني

تمكنت المعلمة حياة الذبحاني من بناء مبادرة أطلقت تحت اسم “صنعتي في يدي” بهدف تمكين الشباب من مهن وحرف تخرجهم من دائرة العوز، بعد أن أنهكت الحرب المجتمع اليمني.