البث الحي
02:53

صنعتي في يدي.. مبادرة تهدف إلى تمكين الشباب اليمني

تمكنت المعلمة حياة الذبحاني من بناء مبادرة أطلقت تحت اسم “صنعتي في يدي” بهدف تمكين الشباب من مهن وحرف تخرجهم من دائرة العوز، بعد أن أنهكت الحرب المجتمع اليمني.
4/6/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

حركة 5 يونيو الحاكمة في مالي تحتفل بالذكرى الأولى لتأسيسها

02:46
(الجزيرة)

الخارجية الأميركية تحمّل الحوثيين رفض الإسهام في حل النزاع باليمن

02:22
(الجزيرة)

أمير دولة قطر: مستعدون لاستضافة كأس العالم وسنزيد إنتاج الغاز 40%

03:41
(الجزيرة)

إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة بعد محاولتهم منع تنفيذ مشاريع استيطانية

02:31
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

حركة 5 يونيو الحاكمة في مالي تحتفل بالذكرى الأولى لتأسيسها

02:46
(الجزيرة)

الخارجية الأميركية تحمّل الحوثيين رفض الإسهام في حل النزاع باليمن

02:22
(الجزيرة)

أمير دولة قطر: مستعدون لاستضافة كأس العالم وسنزيد إنتاج الغاز 40%

03:41
(الجزيرة)

إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة بعد محاولتهم منع تنفيذ مشاريع استيطانية

02:31
المزيد من التقارير الإخبارية

حركة 5 يونيو الحاكمة في مالي تحتفل بالذكرى الأولى لتأسيسها

(الجزيرة)

الخارجية الأميركية تحمّل الحوثيين رفض الإسهام في حل النزاع باليمن

(الجزيرة)

أمير دولة قطر: مستعدون لاستضافة كأس العالم وسنزيد إنتاج الغاز 40%

(الجزيرة)

إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة بعد محاولتهم منع تنفيذ مشاريع استيطانية

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بلهجة مختلفة.. حميدتي يحذر من فوضى بالسودان وحملات لاستهدافه وينتقد مرحلة ما بعد البشير

حميدتي تحدث عن حملات لاستهدافه شخصيا (رويترز)

بكاميرا الجزيرة ولأول مرة.. كيف رسمت الأنفاق خريطة المعركة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة؟

(الجزيرة)

أفضل وجبة على الإفطار للتخلص من الكرش.. ما هي؟

رئيس وزراء إسرائيل المحتمل يهدد بحرب على غزة وآليات مصرية للمساعدة في رفع الأنقاض

معدات مصرية للمساعدة في رفع ركام المباني المهدمة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة (الأناضول)