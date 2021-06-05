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02:46

حركة 5 يونيو الحاكمة في مالي تحتفل بالذكرى الأولى لتأسيسها

نظمت حركة 5 يونيو -التي تضم أحزابا وجمعيات مدنية- مظاهرة في ميدان الاستقلال بالعاصمة باماكو، وذلك في الذكرى الأولى للاحتجاجات ضد حكومة الرئيس السابق إبراهيم كيتا المطالبة بتنحيه عن السلطة.
5/6/2021
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