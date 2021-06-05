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انقسام في الجزائر بين مؤيد ومعارض للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة

أحدثت الانتخابات التشريعية الجزائرية المقررة يوم 12 من يونيو/حزيران الجاري انقسامًا داخل الحراك، بين من أيّد المسار الانتخابي ومن عارضه.