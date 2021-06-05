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الخارجية الأميركية تحمّل الحوثيين رفض الإسهام في حل النزاع باليمن

حمّلت الخارجية الأميركية جماعة الحوثي المسؤولية الكبرى إزاء رفضهم الانخراط في عملية وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات تسهم في حل النزاع المستمر منذ 7 سنوات في اليمن.