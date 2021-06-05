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56:20
الحصاد (2021/6/4)
تناولت خديجة بن قنة في “الحصاد” (2021/6/4) المواضيع التالية: رئيس الحكومة الإسرائيلية المحتمل يهدد بعملية عسكرية على غزة إن دعت الحاجة. واشنطن تحمّل الحوثيين المسؤولية الأكبر عن رفض وقف إطلاق النار.
4/6/2021
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