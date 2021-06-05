البث الحي
56:20

الحصاد (2021/6/4)

تناولت خديجة بن قنة في “الحصاد” (2021/6/4) المواضيع التالية: رئيس الحكومة الإسرائيلية المحتمل يهدد بعملية عسكرية على غزة إن دعت الحاجة. واشنطن تحمّل الحوثيين المسؤولية الأكبر عن رفض وقف إطلاق النار.
4/6/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الحصاد (2021/6/3)

56:46
(الجزيرة)

الجزيرة هذا الصباح (2021/6/3)

52:10
(الجزيرة)

الحصاد (2021/6/2)

56:26
(الجزيرة)

الحصاد (2021/5/30)

56:32
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الحصاد (2021/6/3)

56:46
(الجزيرة)

الجزيرة هذا الصباح (2021/6/3)

52:10
(الجزيرة)

الحصاد (2021/6/2)

56:26
(الجزيرة)

الحصاد (2021/5/30)

56:32
المزيد من النشرات الإخبارية

الحصاد (2021/6/3)

(الجزيرة)

الجزيرة هذا الصباح (2021/6/3)

(الجزيرة)

الحصاد (2021/6/2)

(الجزيرة)

الحصاد (2021/5/30)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بلهجة مختلفة.. حميدتي يحذر من فوضى بالسودان وحملات لاستهدافه وينتقد مرحلة ما بعد البشير

حميدتي تحدث عن حملات لاستهدافه شخصيا (رويترز)

بكاميرا الجزيرة ولأول مرة.. كيف رسمت الأنفاق خريطة المعركة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة؟

أفضل وجبة على الإفطار للتخلص من الكرش.. ما هي؟

رئيس وزراء إسرائيل المحتمل يهدد بحرب على غزة وآليات مصرية للمساعدة في رفع الأنقاض

معدات مصرية للمساعدة في رفع ركام المباني المهدمة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة (الأناضول)