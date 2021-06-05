56:20

الحصاد (2021/6/4)

تناولت خديجة بن قنة في “الحصاد” (2021/6/4) المواضيع التالية: رئيس الحكومة الإسرائيلية المحتمل يهدد بعملية عسكرية على غزة إن دعت الحاجة. واشنطن تحمّل الحوثيين المسؤولية الأكبر عن رفض وقف إطلاق النار.