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وقفات من تاريخ مدينة الجزائر قبيل الانتخابات التشريعية

سميت مدينة الجزائر ببلاد سيدي عبد الرحمن نسبة لعبد الرحمن الثعالبي، وقبلها كانت مدينة بولوغين بن زيري، وقاومت المدينة جحافل الاستعمار الفرنسي الذي سعى لطمس الهوية الإسلامية فيها.