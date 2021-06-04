البث الحي
02:27

وقفات من تاريخ مدينة الجزائر قبيل الانتخابات التشريعية

سميت مدينة الجزائر ببلاد سيدي عبد الرحمن نسبة لعبد الرحمن الثعالبي، وقبلها كانت مدينة بولوغين بن زيري، وقاومت المدينة جحافل الاستعمار الفرنسي الذي سعى لطمس الهوية الإسلامية فيها.
4/6/2021
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كيف يمكن الضغط على مواقع التواصل لتغيير سياستها تجاه المحتوى الفلسطيني؟

(FILES) In this file photo illustration, a smart phone screen displays the logo of Facebook on a Facebook website background, on April 7, 2021, in Arlington, Virginia - Facebook said on May 19, 2021 it was making steady progress in curbing hate speech and violent content on the massive social network as it released its quarterly update on enforcing its standards. The leading social media firm said refinements in artificial intelligence have helped it filter out more hateful and violent content along with bullying, inappropriate sexual material and fake accounts, among other things. (Photo by OLIVIER DOULIERY / AFP) (AFP)
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