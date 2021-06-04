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نتنياهو يتحرك في الوقت الضائع لإفشال حكومة التغيير

يبدو أن رئيس الحكومة الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو عازم على استغلال كل ما تبقى له من وقت في رئاسة الحكومة لإفشال حكومة التغيير والعمل على عدم نيلها ثقة الكنيسيت، الأمر الذي قد يساعده على البقاء ل
3/6/2021
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