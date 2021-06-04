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من الإعلام الإسرائيلي.. تشكيل ائتلاف حكومي جديد

نتعرف على أبرز ما جاء في الإعلام الإسرائيلي في أعقاب إعلان زعيم حزب “يوجد مستقبل” يائير لبيد توصله لتشكيل ائتلاف حكومي جديد.