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من أول يوليو.. شهادة تطعيم رقمية على المحمول لتسهيل سفر المواطنين عبر الاتحاد الأوروبي

قالت المفوضية الأوروبية إن شهادة تطعيم رقمية باللقاح المضاد لفيروس كورونا، يمكن تخزينها على الهاتف المحمول، ستكون متاحة في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من يوليو/تموز المقبل.