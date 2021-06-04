01:40

مسودة اتفاق جديد في مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني

أسدل الستار على الجولة الخامسة من مباحثات فيينا للاتفاق النووي الإيراني، وكشف إنريكي مورا نائب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي عن وجود مسودة اتفاق يتم العمل عليها في المفاوضات الجديدة.