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كاميرا الجزيرة داخل أنفاق غزة.. ترصد طبيعتها وأهدافها

أثار القصف الإسرائيلي لأنفاق المقاومة الفلسطينية في غزة الجدل حول حجم الضرر الذي أوقعه فيها، حيث تمكنت كاميرا الجزيرة من التجول في أجزاء واسعة من هذه الأنفاق؛ للوقوف على حقيقة أوضاعها وطبيعة أهدافها.