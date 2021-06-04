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قطاع التمريض في العراق يواجه مشاكل عديدة تحول دون تطويره

طالب عاملون في قطاع التمريض السلطات العراقية بالاهتمام بالقطاع وانتشاله من الأزمة التي يواجهها، وقد أدى النقص الكبير في الدعم إلى تداعي هذا القطاع، وتركه عاجزا عن الاستجابة لمتطلبات المجتمع العراقي.