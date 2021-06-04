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02:06
قصة شارع- الأشهر في باكستان.. شارع طريق بيرنز
نتعرف على قصة شارع طريق بيرنز وشارع المأكولات فيه، فهذا الطريق وسط كراتشي في باكستان يسكنه قرابة 30 مليون شخص، شيد قبل قرابة 200 عام، لماذا سمي بهذا الاسم؟ وما الذي يميزه؟
4/6/2021
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