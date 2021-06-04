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قتلى وجرحى في تفجيرين بالعاصمة الأفغانية

قُتل 4 مدنيين وأصيب 6 آخرون في تفجيرين استهدفا حافلتين لنقل الركاب غربي العاصمة الأفغانية. وقد حمّل مسؤول حكومي حركة طالبان المسؤولية عن التفجيرين، لكن الحركة لم تعلّق على هذه الأنباء.