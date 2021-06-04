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25:15
فوق السلطة 236– ما لغز الرقم 1111 الذي أطلقه السنوار؟
تناولت حلقة (2021/6/4) من برنامج “فوق السلطة” الموضوعات التالية: سفير الإمارات يطلب البركة من الحاخام الأكبر. الخاجة يحرض حركة شاس المتطرفة على الجزيرة. ما لغز الرقم 1111 الذي أطلقه السنوار؟
4/6/2021
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