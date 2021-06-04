البث الحي
25:15

فوق السلطة 236– ما لغز الرقم 1111 الذي أطلقه السنوار؟

تناولت حلقة (2021/6/4) من برنامج “فوق السلطة” الموضوعات التالية: سفير الإمارات يطلب البركة من الحاخام الأكبر. الخاجة يحرض حركة شاس المتطرفة على الجزيرة. ما لغز الرقم 1111 الذي أطلقه السنوار؟
4/6/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

المرصد- إسرائيل والحصاد المر بعد الحرب على غزة

24:52
(الجزيرة)

فوق السلطة 235– من المطلوب رقم واحد لإسرائيل؟ وماذا يريد السيسي لغزة؟

25:06
(الجزيرة)

فوق السلطة 234– مصر: القتلى الفلسطينيون شهداء المقدسات

27:07
(الجزيرة)

فوق السلطة 231– بعد شنق المُقرئ.. أفيخاي يُدرّس القرآن

25:27
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

المرصد- إسرائيل والحصاد المر بعد الحرب على غزة

24:52
(الجزيرة)

فوق السلطة 235– من المطلوب رقم واحد لإسرائيل؟ وماذا يريد السيسي لغزة؟

25:06
(الجزيرة)

فوق السلطة 234– مصر: القتلى الفلسطينيون شهداء المقدسات

27:07
(الجزيرة)

فوق السلطة 231– بعد شنق المُقرئ.. أفيخاي يُدرّس القرآن

25:27
المزيد من أخرى

سفير الإمارات بإسرائيل يتبارك ويحذر.. هل نسي حديث الشيخ زايد؟

(الجزيرة)

المرصد- إسرائيل والحصاد المر بعد الحرب على غزة

(الجزيرة)

حرب غزة.. عندما ينقسم الإعلام الإسرائيلي على نفسه

(الجزيرة)

فوق السلطة 235– من المطلوب رقم واحد لإسرائيل؟ وماذا يريد السيسي لغزة؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

أفضل وجبة على الإفطار للتخلص من الكرش.. ما هي؟

سأكون أكثر شخص مبغوض بإسرائيل.. رئيس الوزراء المتوقع يتحدث عن مواقفه بشأن فلسطين وإيران وإمكانية شن حرب على غزة ولبنان

رئيس الوزراء الإسرائيلي المتوقع اليميني نفتالي بينيت (رويترز)

رئيس وزراء إسرائيل المحتمل يهدد بحرب على غزة وآليات مصرية للمساعدة في رفع الأنقاض

معدات مصرية للمساعدة في رفع ركام المباني المهدمة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة (الأناضول)

بكاميرا الجزيرة ولأول مرة.. كيف رسمت الأنفاق خريطة المعركة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة؟