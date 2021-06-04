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03:14

حراك شبابي ثقافي فلسطيني لإعادة مكانة مدينة يافا

تشهد مدينة يافا نشاطا ثقافيا وفنيا واقتصاديا بين ابنائها الفلسطينيين الذين بقوا فيها. ويأتي هذا النشاط ضمن حراك شبابي ينمو ويتطور ويسعى الى اعادة مكانة هذه المدينة العريقة التي دمرتها النكبة.
4/6/2021
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