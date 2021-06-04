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تداخل بين السياسة والاقتصاد في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي

ظهر تداخل السياسة مع الاقتصاد فيما ناقشه المشاركون، خلال اليوم الثاني من فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي، وبرزت ملفات الطاقة، العقوبات، تأثر التجارة الدولية بالأزمات السياسية وجائحة كورونا.