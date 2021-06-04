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انتشار مطاعم الأكل النباتي في الكويت

شهدت الكويت في الآونة الأخيرة افتتاح عدد من المطاعم المتخصصة في تقديم الأطعمة النباتية تلبيه لاتجاه شريحة من المستهلكين الى هذا النظام الغذائي.