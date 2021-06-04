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الولايات المتحدة.. التبرع بجرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للدول الفقيرة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن تعهد بتوزيع 80 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا لإنقاذ الأرواح في الدول الأكثر فقرا.