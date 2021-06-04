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03:28
المعابر ..أداة إسرائيل المثلى لتضييق الخناق على قطاع غزة
وكأن إسرائيل لا يكفيها ما تلحقه آلتها الحربية من قتل ودمار وخراب في قطااع غزة كل مرة، فتجد في المعابر وسيلتها المثلى للتضييق على خناق الفلسطينيين في القطاع، والتحكم بما يصلهم من غداء ودواء ومواد أساس
3/6/2021
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