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المبعوث الأميركي لليمن: الحوثيون يتحملون المسؤولية الكبرى عن رفض وقف إطلاق النار

حمّلت الخارجية الأميركية الحوثيين المسؤولية الكبرى إزاء رفضهم الانخراط في عملية وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات تسهم في حل النزاع المستمر منذ 7 سنوات؛ في المقابل أكد الحوثيون استعدادهم الانخراط في الحوار