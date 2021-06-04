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القصاص لضحايا الثورة.. مظاهرات سودانية غاضبة في ذكرى فض الاعتصام

خرجت مظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم بمناسبة الذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة، تطالب بالقصاص لضحايا الثورة. واتهم ناشطو الثورة الحكومة السودانية بالفشل في الكشف عن المتورطين ومحاكمتهم.
3/6/2021
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