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56:46

الحصاد (2021/6/3)

ناقشت إيمان عياد في ملف “الحصاد” بتاريخ (2021/6/3) تحركات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الساعية لإفشال حصول حكومة التغيير على ثقة الكنيست،
3/6/2021
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